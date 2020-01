Die vertagte Verhandlung der Klage des Frauenverbands Courage e.V. gegen das Finanzamt Wuppertal zum Steuerbescheid der Jahre 2010-2011 findet am Freitag, den 17. Januar, um 11.30 Uhr, vor dem Finanzgericht Düsseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 21, im Sitzungssaal 004 des Arbeitsgerichts statt. Damit geht der siebenjährige hartnäckige Kampf um die Wiedererlangung der Gemeinnützigkeit in eine neue Runde. Der Courage-Bundesvorstand lädt ein, an der Verhandlung und anschließend an einer Kundgebung teilzunehmen. Hier die Pressemitteilung von Courage.