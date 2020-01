Morgen "Wir haben es satt-Demonstration": Gemeinsam gegen Konzerne und Regierungen!

Ihr Motto 2020 ist: "Agrarwende anpacken, Klima schützen! –Wir haben die fatale Politik satt! Für eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für insektenfreundliche Landschaften und globale Solidarität".

Das Besondere an dieser Demonstration ist die Gemeinsamkeit von Umwelt- und Bauernbewegung. Und so finden sich in den Veröffentlichungen der Organisatoren, im Aufruf und in Mobilisierungsvideos eine ganze Reihe wichtiger Forderungen. Zum Beispiel:

Schluss mit der staatlichen Subventionierung immer größerer Agrarbetriebe! Weltweites Höfesterben stoppen!

Für echten Insektenschutz und den Pestizidausstieg!

Stopp dem Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur!

Schluss mit der Vernichtung von tropischem Regenwald zugunsten von Gensoja-Produktion!

Wir sagen Nein zu Rassismus und rechter Hetze – Geflüchtete sind willkommen!



Für diese Forderungen wird ab 12 Uhr laut auf Tausenden von Kochtöpfen getrommelt. Die versammelten Agrarminister aus über 70 Ländern sollen den Massenprotest für Umweltschutz und für die Forderungen der Bauern deutlich hören.

Allerdings gibt es in der Vorbereitung der Demonstration auch jede Menge Unklarheiten und vor allem viele Illusionen. "Gutes Essen für alle" - das kann man nur erreichen, wenn der Imperialismus revolutionär überwunden ist und die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt gemeinsam den Hunger beseitigen werden ... Genossinnen und Genossen aus Umweltaufbaugruppen der MLPD werden das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der einheit von Mensch und Natur?" vorstellen und verkaufen. Es ist sehr wichtig, in einer so breiten Umwelt- und Bauernbewegung die strittigen Fragen und Unklarheiten offen zu diskutieren und neues Bewusstsein zu schaffen.

Hunderte von Bauern werden sich mit ihren Traktoren beteiligen. Um 12 Uhr geht es am Brandenburger Tor los. Bereits heute gab es Demonstrationen von Hunderten Bauern mit ihren Traktoren zum Beispiel in Nürnberg und Dresden.