„Organisierte internationale Solidarität hilft, bewegt, verändert!“

24 Jahre nach der Gründung der Solidaritäts- und Hilfsorganisation stehen an diesem Wochenende wichtige Weichenstellungen an, die in der Beschlussfassung über ein neues Programm und die Projekte und Arbeitsbereiche des Verbandes münden werden. Auch die Mitglieder der zentralen Gremien von SI werden neu gewählt.

In ihrer Pressemitteilung schreiben die Freunde von SI: "Viele Menschen helfen auf vielfältige Weise oder überlegen, was sie tun können. Ständig stellt sich aber die Frage: Nützt meine Hilfe etwas? Kommt sie auch bei den Betroffenen an? In Anbetracht einer riesigen Spendenindustrie, die sich entwickelt hat, vertritt SI Prinzipien, die auf die tatsächliche Hilfe gerichtet sind, bei der jeder Cent dort ankommt, wofür er gespendet wird. Die Spenden gehen an verlässliche Partner, die organisiert für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation eintreten – überparteilich, auf breiter Grundlage von humanitär bis revolutionär ...

In Schwäbisch Hall selbst gibt es eine sehr rührige Gruppe, die das Projekt „El Bosque de Solidaridad“ in Peru mit dem Partner Canto Vivo - einer aktiven Umweltorganisation - trägt. Zwei Mal im Jahr werden zur Aufforstung im Anden-Hochland Bäume gepflanzt . Bauernkooperativen bauen in den Plantagen Pilze an und verkaufen sie auf den nahe gelegenen Märkten, was dort Familien Arbeit und Perspektive bringt ...

Am Samstagabend wird im Brenzhaus in der Mauerstraße ein Kulturabend mit internationalen Beiträgen stattfinden. Neben lokalen Gruppen wie der Haller Schalmeienkapelle werden der Stuttgarter Chor „Avanti communa canti“, ein syrischer Sänger und weitere auftreten. Gemeinsam werden wir Tänze aus verschiedenen Ländern kennenlernen, und DJ Kaveh wird den Abend ausklingen lassen.

Ab 19 Uhr gibt es Abendessen vom Büffet, der Kulturabend startet um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro/12 Euro mit Essen und 5 Euro/3 Euro ohne Essen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

