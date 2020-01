Berlin

"Wir protestieren gegen die Kriminalisierung von Teilnehmern der LLL-Demo"

Im Zusammenhang mit den LLL-Feierlichkeiten am vergangenen Wochenende, 11. und 12. Januar, gab es mehrere Polizeiprovokationen. So wurde die Rebellische Stadtführung am Samstag drangsaliert und am Sonntag wurden Leute festgenommen. Die folgende Resolution zu einem der Vorgängen wurde im Bus der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LLL-Demonstration aus Nordrhein-Westfalen einstimmig beschlossen.

Resolution von Rebellen