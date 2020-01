Protest gegen Landesparteitag der AfD

Der Protest findet am Samstag, 18. Januar, ab 8.30 Uhr, auf dem Park&Ride-Parkplatz an der Gräwenkolkstrasse in Marl-Sinsen (beim DB-Bahnhof Marl-Sinsen) statt.

Bei der kämpferischen Bergarbeiter-Aktion vor Schacht Haniel in Bottrop am 6. Januar musste die AfD eine Niederlage einstecken. Mit Recht wurde sie als nicht erwünscht abgelehnt. In diesem Geist muss allen Versuchen entschieden und überzeugend entgegengetreten werden, wo die AfD versucht, sich als „Vertreter des kleinen Manns“ aufzuspielen. In der NRW-AfD bestimmt der "Flügel" um den offenen Faschisten Björn Höcke die Richtung – die AfD ist Wegbereiter des Faschismus! Mit ihrer sozialen Demagogie versucht sie die Unzufriedenheit der Bevölkerung in völkische Bahnen zu lenken und damit Regierung und Monopole aus der Schusslinie zu nehmen.

Die MLPD und der REBELL rufen auf: