In Frankreich haben die Massenproteste und der Streik gegen die „Rentenreform“ einen ersten Erfolg zu verzeichnen: In einem Brief erklärte Ministerpräsident Edouard Philippe, die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Die Kämpfe gehen aber weiter. Wie eine Vertreterin der ICOR¹-Organisation UPML² auf der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin erklärte. „Wir machen so lange weiter, bis die ganze ‚Reform‘ vom Tisch ist.“