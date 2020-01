Solidarität mit den AMEOS-Kolleginnen und -Kollegen!

Seit gestern Morgen, 5.30 Uhr, stimmen die Beschäftigten der AMEOS-Kliniken Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Schönebeck und Haldensleben über einen Erzwingungsstreik ab. Die ver.di-Tarifkommissionen hatten die Urabstimmung im Dezember beschlossen, weil die Geschäftsführung des kommerziellen Klinikbetreibers Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft weiterhin kategorisch ablehnt.

"Bereits in den ersten Stunden ist die Beteiligung sehr hoch, schon um acht Uhr war die Wahlurne in Aschersleben voll", berichtete Bernd Becker, der bei ver.di in Sachsen-Anhalt für das Gesundheits- und Sozialwesen zuständig ist. Die Urabstimmung läuft an den einzelnen Standorten bis zum 22. Januar, ausgezählt wird am 24. Januar.

"Anstatt sich an den Verhandlungstisch zu setzen, wurde Beschäftigten gekündigt und sie werden weiter massiv unter Druck gesetzt", kritisierte Becker das Verhalten der AMEOS-Spitze. "Menschen, die lediglich ihr Grundrecht auf Streik und gewerkschaftliche Organisierung wahrnehmen, werden von AMEOS in ihrer Existenz bedroht. Für solche vordemokratischen Methoden fehlen mir die Worte, dem muss ein Riegel vorgeschoben werden." Anzumerken ist hier, dass es tatsächlich in Deutschland kein allseitiges, vollständiges gesetzliches Streikrecht gibt, und dass die unverschämten kapitalistischen Willkürmaßnahmen bei AMEOS beweisen, wie notwendig der Kampf für dieses Streikrecht ist.

Nach Angaben von ver.di wurden bereits 14 Kolleginnen und Kollegen fristlos gekündigt, wegen "respektlosem" Verhalten. Die Ameos-Klinik Aschersleben-Staßfurt hat den leitenden Oberarzt Holger Waack, der Betriebsratsmitglied ist, freigestellt. Die Klinik nennt einen arbeitsrechtlichen Vorfall als Grund. Der Arzt wehrt sich gegen die Vorwürfe und vermutet andere Gründe. AMEOS-Geschäftsführer Lars Timm droht frech 800 Entlassungen an.

Solidaritätserklärungen an die Streikenden, und Forderung nach sofortiger Wiedereinstellung der Gekündigten bitte an die Gewerkschaft ver.di

unter Fax 0341-5290 1630 oder

per E-Mail an bernd.becker@verdi.de

https://gesundheit-soziales-sat.verdi.de/tarifarbeit/ameos