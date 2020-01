"Statt Unsinn der Düngeverordnung – wirksame Maßnahmen für die Umwelt!"

"Es gärt auf den Höfen. Die Unzufriedenheit unter der Masse der Bauern über die herrschende Agrarpolitik wächst. Seit Oktober 2019 waren schon Zehntausende Bauern mit ihren Traktoren unterwegs. Zu Recht entlädt sich der Zorn besonders über die Düngeverordnung. Sie wurde 2017 eingeführt und jetzt erneut überarbeitet. Bei den Bauern und allen Sachkundigen ruft sie nur Kopfschütteln hervor. Angeblich soll sie zu hohe Nitratwerte absenken, die in vielen Regionen, insbesondere dort, wo intensive Tierhaltung stattfindet, auftreten. Natürlich müssen die Nitratwerte im Grundwasser gesenkt werden, ebenso die Ammoniakemissionen. Das was die Regierung verordnet, geht aber am Kern des Problems vorbei, ist Greenwashing … Die Größten werden gefördert und die Kleinen ruiniert. Und das alles unter dem Vorwand des Umweltschutzes... Damit muss Schluss sein! …

Dringend nötig sind unter anderem folgende Sofortmaßnahmen

Einführung von Tier-Obergrenzen pro Betrieb und Fläche! Förderung von kleinen und mittleren Betrieben bei Neu- und Umbau bestehender Ställe!

Höhere Erzeugerpreise auf Kosten der Handels- und Nahrungsmittelkonzerne. Erzeugerpreise unter den Produktionskosten müssen unterbunden werden!

Förderung der Weidehaltung bei Rindern über Mindestpreise (mindestens 50 Cent je Liter Milch)

Förderung des Anbaues von Hülsenfrüchten, wie Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen usw.! Verbot von Sojaimporten aus Regionen, wofür der Regenwald gerodet und/oder Glyphosat flächendeckend eingesetzt wird!

Verpflichtende Kennzeichnung aller Lebensmittel, der Herkunft, der Inhaltstoffe und der Produktionsbedingungen!

Förderung umweltschonender Anbaumethoden und artgerechter Tierhaltung!

Stärkt die Agrarplattform im Internationalistischen Bündnis!"

