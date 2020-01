Mecklenburg-Vorpommern

Subbotniks - Gemeinsam arbeiten und lernen

In der Mecklenburgischen Seenplatte liegt die kleine Insel Werder im Plauer See. Hier steht das Kleinod Ferienpark Plauer See. Man kann preiswert Urlaub machen, Kuren, Seminare besuchen, feiern etc.

Korrespondenz aus Alt Schwerin