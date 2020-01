4. Rebellisches Musikfestival: Vom 21.bis 23. Mai erstmals in der „Stadt der Tausend Feuer“

Folgende Bands stehen bereits fest: Grup Yorum, Nanobeat, Gehörwäsche, Skaboum, Der Ole, Lapwings, Waveland Gang, Nümmes-Bänd, Los Pueblos. Sie und weitere Musikgruppen werden am Himmelfahrtswochenende eine einzigartige rebellische Kultur zeigen und mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern feiern: antifaschistisch, gegen Umweltzerstörung und Krieg, für eine zukünftige Welt – frei von Ausbeutung und Unterdrückung!

Dreimal war das Festival bisher in Truckenthal/Thüringen. Viele Bands, Headliner und Newcomer, waren ebenso begeistert wie die Tausende Besucherinnen und Besucher. Jetzt will die rebellische Jugend erstmals im Herzen des Ruhrgebiets unterm Sternenhimmel feiern, rebellische Musik hören, tanzen und zelten!

Jede Band, jeder Sport-,Tanz- oder Kulturverein, der auf antifaschistischer Grundlage arbeitet, jede Gewerkschaftsjugend, jede Migranten-, jede Fridays-for-Future-Gruppe (FFF) ist eingeladen, sich auf Grundlage der Prinzipien des Festivals an dem Festival zu beteiligen: Auf der Bühne, an Infopoints, mit eigenen Veranstaltungen/Infoständen usw.

Jonas Dachner: "Wer mitmachen will, sich als Band, Standbetreiber, Teilnehmer oder Unterstützer anmelden will, schreibt an info@rebellischesfestival.de. Außerdem sind alle Interessierten zum öffentlichen Vorbereitungstreffen am 15. Februar in Gelsenkirchen eingeladen.‘“