Faschistische Kräfte im Gewand von „Fridays gegen Altersarmut“

Der Paritätische Gesamtverband schätzt das als "rechtsextremes" Tarnnetzwerk ein. Die Gruppe und die Veranstaltungen am 24. Januar werden stark durch faschistische, faschistoide, nationalistische Kräfte beworben. Laut Frankfurter Rundschau sind das unter anderem „HAGIDA“ (Hannoveraner „Pegida“-Ableger), die Kreml-nahe Partei „Deutsche Mitte“, die AfD Heidelberg und einschlägige Telegram-Kanäle wie der „Kandel-Kanal“. Allein 100 Termine sowie der Aufruf sind auf der Homepage von „Die Rechte“ veröffentlicht.

Seit dem Oktober 2019 wurde eine Facebook-Gruppe inszeniert, die sich „Fridays gegen Altersarmut“ nennt, angelehnt an die Fridays-for-Future-Bewegung. Es sind bislang an 210 Orten Mahnwachen angekündigt. Inwiefern diese tatsächlich stattfinden und in welchem Umfang ist derzeit nicht klar. Faschistoide und faschistische Kräfte wollen damit an der Sorge und dem berechtigten Kampf gegen Altersarmut demagogisch ansetzen. Ausdrücklich wird auf einen möglichen „linken Gegenprotest“ ausgerichtet.

Die Versuche von faschistoiden und faschistischen Kräften, auf diesem Wege in der Öffentlichkeit aufzutreten und Anhänger zu werben, muss auf den entschiedenen Widerstand und Protest stoßen.