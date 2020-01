AfD bekommt keine Räume

In Neukirchen-Vluyn will der Höcke-Anhänger Renatus Rieger am Donnerstag, dem 23. Januar 2020, eine AFD-Veranstaltung durchführen. Antifaschistischer Protest hat sich angekündigt. Rieger beklagt, dass die AFD keine Veranstaltung ohne Widerstand durchführen kann. Er lamentiert, dass sie am Niederrhein kaum noch Räume bekommt.

Kommt zum antifaschistischen Protest am Donnerstag, dem 23. Januar 2020, um 18.30 Uhr vor das Restaurant Friedenseiche, Niederrheinallee, Neukirchen-Vluyn.