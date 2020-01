Allzeit-Hoch des Wertes in der Atmosphäre

Die Zunahme der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre ist Resultat der weltweit ungebrochen hohen fossilen Verbrennung zur Energiegewinnung. Zunehmend ist der Anstieg der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre aber auch Folge des Übergangs in die globale Klimakatastrophe. Die verheerenden Brände in Australien, Amazonien und der Nordpolarregion sorgen mit für die erhöhte CO 2 -Konzentration.

Ende der 1980er-Jahre lag der Wert der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre noch bei 350 ppm bei damals noch relativ stabiler Klimasituation. Deswegen fordert die MLPD in Übereinstimmung mit zahlreichen Wissenschaftlern und Umwelt-Aktivisten eine Senkung des CO 2 -Ausstosses von 70 bis 90 Prozent weltweit bis 2030, den sofortigen Übergang auf erneuerbare Energien und eine Rückführung des CO 2 -Gehaltes in der Atmosphäre auf 350 ppm.