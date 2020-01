Die wichtigsten Infos

„Brigadisten und Teilnehmer haben verschiedene Fragen zum Flug und zum Aufenthalt gestellt. Es war ein Fehler von uns, dazu nicht sofort zu antworten, auch wenn ein Teil der Fragen wie der Transfer erst mit unseren Freunden in Südafrika geklärt werden musste.

Visum

Deutsche Staatsbürger erhalten das Visum bei der Einreise (Pass-Stempel). Teilnehmer aus Deutschland mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit sollten sich bei ihrem Konsulat erkundigen. Türkische Staatsangehörige zum Beispiel benötigen ein Visum.

Anreise und Abholung vom Flughafen

Vom Flughafen Johannesburg zum Konferenzort (Zirka 80 Kilometer südlich von Johannesburg) und den Unterkünften wird gegen eine Gebühr ein Shuttleservice organisiert. Der Fahrer der Lodge wartet in der Empfangshalle des Flughafens mit einem Schild: „ICOG SEMA-Lodge“.

Ein Transfer in der Nacht findet aus Sicherheitsgründen nicht statt. Wer abends ankommt, muss in einem Hotel beim Flughafen übernachten und wird am nächsten Tag am Flughafen abgeholt. Wer bei People to People gebucht hat, für denjenigen bzw. diejenige organisiert People to People das Hotel und den Transfer (Flughafen – Hotel und zurück). Wer woanders den Flug gebucht hat, muss die Hotelübernachtung selbst organisieren.

Unbedingt erforderlich für die Konferenz und vorher ist die Anmeldung mit dem Formular unter Beachtung der Hinweise vom Infobrief 9 der ICOG beim Anmelde- und Anreiseteam der ICOG an contact@iawc.info Das Team braucht zusätzlich eure genauen Ankunfts- und Abflugdaten mit Uhrzeit und möglichst Flugnummer.

Klima

Im Februar ist in Südafrika Sommer/Spätsommer. Die Sonne steht hoch, die Dämmerung ist kurz und es wird um 19 Uhr Nacht. Wir erwarten tagsüber 25 Grad Celsius. Also leichte Kleidung mitnehmen, auf Sonnenschutz achten, Kopfbedeckung ..."

Hier gibt es den kompletten Infobrief mit allen Infos!