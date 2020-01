Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in der Türkei zusammen mit dem faschistischen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan den neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul eingeweiht. Für Erdoğan ist diese Kooperation ein weiterer Schritt im Aufstieg zu einer neuimperialistischen Macht. Merkels Mahnungen zu mehr Freiheit in Forschung und Lehre in der Türkei - in türkischen Schulbüchern bleibt selbst Darwins Evolutionstheorie außen vor - sind heuchlerische Worthülsen. Der reaktionäre Flüchtlingsdeal, die Waffenlieferungen an die Türkei und alle diplomatischen Beziehungen müssen beendet werden!