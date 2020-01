Joma Sisons Buch "Ein Leben im Widerstand" vorgestellt

Solidaritätsaktivisten, die den Kampf des philippinischen Volkes für nationale und soziale Befreiung unterstützen, füllten den Konferenzsaal. Sie kamen aus verschiedenen Ländern, unter anderem aus den Niederlanden, aus Deutschland, Belgien, Luxemburg, Irland, Kanada, der Türkei, Pakistan und Indonesien. Als Moderatorin begrüßte Coni Ledesma alle Gäste (...).

Joma Sison dankte Dr. Rainer Werning für die Beantwortung der Fragen, der Herausgeberin Julieta de Lima, dem Verlag International Network for Philippine Studies und dem Verlag Neuer Weg, den Buchkritikern und dem NDFP International Office als Sponsor der Buchvorstellung. Er sprach auch kurz über die aktuelle philippinische und globale Situation.

Dr. Werning berichtete über seine mehr als 50-jährige Solidarität mit dem Kampf des philippinischen Volkes für nationale und soziale Befreiung. Er sprach warmherzig über die philippinischen Genossen und Freunde, die er persönlich gekannt und mit denen er seit 1970 zusammengearbeitet hatte. (...)

In seiner Buchbesprechung erörterte Luis Jalandoni, wie "Reflections on Revolution and Prospects" die Entwicklung des revolutionären Kampfes des philippinischen Volkes unter der Führung der Kommunistischen Partei der Philippinen seit 51 Jahren widerspiegelt. (...)

Peter Weispfenning diskutierte in seiner Besprechung von "Ein Leben im Widerstand" die globalen Fragen in Bezug auf die philippinisch-deutsche revolutionäre Solidarität. Er stimmte mit Sison in der Einschätzung der globalen Situation überein, die durch die sich verschärfenden Widersprüche zwischen den alten imperialistischen Mächten unter Führung der USA und den neuen imperialistischen Mächten China und Russland gekennzeichnet ist. (...)

Die Buchvorstellung wurde durch die kulturellen Pausen, die offenen Foren und die offenen Mikrofone, mit denen der Kommunistischen Partei der Philippinen durch die NDFP Solidaritätsgrüße übermittelt wurden, lebhaft gestaltet. (...)