Protest gegen Regierung weitet sich aus

Am Wochenende waren in vielen irakischen Städten wieder Tausende vor allem junge Menschen auf der Straße und forderten ein Ende des korrupten Systems und die Übergabe an eine neue Regierung. Dafür hatten sie bis Montag ein Ultimatum gestellt. Unter anderem in Bagdad, Najaf und Basra kam es zu zahlreichen Straßenblockaden, die Polizei ging mit Tränengasgranaten gegen die Menschen vor. Am Sonntag kam es wieder zu Unterbrechungen bei der Ölförderungauf zwei Ölfeldern im Irak.