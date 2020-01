Widia: Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz ist angesagt

Rote Fahne News dokumentiert Auszüge:

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie kann man eine traditionell kampfstarke Belegschaft so abspeisen und das noch als Erfolg verkaufen? Schon bis Ende Januar sollen 103 Kolleginnen und Kollegen gehen und werden dazu massiv unter Druck gesetzt. Weitere 96 folgen in mehreren Stufen. Dies ist mehr als die Hälfte der heutigen Belegschaft.

Die Arbeitszeit wurde sofort ohne Lohnausgleich verlängert, was bei der Nachtschicht wieder zu fünf Schichten hintereinander führt. Weiteren Lohnverzicht bedeutet der Wegfall der Prämien. Die gerade erst erhaltenen zusätzlichen Urlaubstage und die Überstundenzuschläge fallen weg. Und das für die vage Zusage, der 'Rest-Betrieb' würde mindestens bis zum 30.6.2022 erhalten bleiben.

Hat der Kennametal-Vorstand sich 'in harten Verhandlungen überzeugen' lassen oder holt er nicht viel mehr aus der verbliebenen Belegschaft noch mehr Profit raus? Dieser 'Standortsicherungstarifvertrag' ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Es haben genug Belegschaften die Erfahrungen gemacht, dass auch vor Ablauf neue 'Begehrlichkeiten' auf den Tisch kamen. Das wissen wir, das weiß auch die Betriebsrats- und die Gewerkschaftsführung ...

Mit dem ersten deutschlandweiten Aktionstag in Fürth am 28.08.2019 wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht – warum folgten nicht weitere?

Dafür ist es nie zu spät! Gewerkschaftlich erkämpfte Tarife werden nicht kampflos preis gegeben ...

Die MLPD arbeitet auch mit in der Arbeiterplattform des Internationalistischen Bündnisses. Hier sind Kollegen aus verschiedenen Betrieben vertreten, die vor ähnlichen Fragen stehen. Das Bündnis trifft sich am Freitag, den 7. Februar um 19 Uhr im Courage-Zentrum, Goldschmidtstraße 3, 45127 Essen.

