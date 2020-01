Audi streicht komplette Schicht

Zum 30. März streicht Audi in Ingolstadt eine Schicht im B-Segment. Von der Maßnahme sind 1250 Arbeiterinnen und Arbeiter betroffen. Für sie gelte die Beschäftigungsgarantie bis 2029. Sie sollen auf andere Linien versetzt werden, oder Altersteilzeitprogramme in Anspruch nehmen. Von wegen, die Arbeitsplätze seien sicher! Erstens sind Versetzungen mit Lohneinbußen verbunden, zweitens ist erzwungene Altersteilzeit ein Angriff auf die Kollegen, drittens fehlen die vernichteten Arbeitsplätze heute und in Zukunft. Letztes Jahr hat Audi in Ingolstadt schon eine Dauernachtschicht gestrichen. Der Kampf um jeden Arbeitsplatz gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Belegschaft ist erforderlich.