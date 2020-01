„Der 8. März rückt schnell näher!“

"Viele Frauen - angestellte, arbeitslose, prekäre, im Ruhestand - beteiligen sich aktiv an der Mobilisierung gegen die Angriffe auf unsere Renten. In vielen Städten sehen wir feministische Blocks in den Demonstrationen … Die Demonstrationen machen auf die Folgen der Regierungspolitik für Frauen aufmerksam. Das betrifft auch die Löhne und Ungleichheiten im Beruf.

Die Mobilisierung geht mit zahlreichen Aktionen weiter - überall, im Erziehungswesen, in Krankenhäusern, in den Gerichten, bei Behörden, in Raffinerien, in der Kultur, in Gymnasien und Universitäten ......

Der 24. Januar zeigte die Entschlossenheit der Beschäftigten, gegen die Rente nach Punkten zu kämpfen… 2020 tritt auch die Reform der Arbeitslosenversicherung in Kraft. Das wird es den Frauen immer schwerer machen, ihre Rechte wahrzunehmen. Es wird den Zugang zu Gesundheit, Bildung, Kultur ... zunehmend einschränken… Frauen nehmen aktiv an Mobilisierungen in diesen Bereichen teil.

Die Regierungsmaßnahmen gegen Gewalt an Frauen, angekündigt nach den erfolgreichen Demonstrationen insbesondere von „Nous Toutes“ („Wir alle“) am 23. November, sind ungenügend. Die Gelbwesten-Frauen mobilisieren weiter dagegen. In Paris sind die Angestellten des Hotels Ibis Batignolle seit sechs Monaten im Streik. Sie streiken gegen Ausbeutung, kombiniert mit Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, und haben die ACCOR-Gruppe endlich zu einem Gespräch dazu gezwungen ...

Am 8. März organisieren wir uns überall, in den Stadtteilen, an unseren Arbeitsplätzen, in der Öffentlichkeit ..."