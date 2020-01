Etappensieg im Kampf gegen die RAG-Politik der verbrannten Erde - Kündigungen unwirksam

Kumpel berichten warum sie sich beteiligen: „Die Seilscheibe dreht sich jeden Tag, es gibt Arbeit auf dem Bergwerk.“ „Ohne zu kämpfen und ohne die Klage geht es nicht, ich habe Verantwortung auch für meine Kinder.“

„Seit 2011 bis heute hat die RAG-Stiftung ihr Vermögen von 11 Mrd. Euro auf 18 Mrd. Euro gesteigert. Das ist die sich notleidend gebende RAG“, so Gabi Fechtner, in einem Redebeitrag. Stiftung? Das klingt sozial, aber was ist die Kultur dieser Stiftung, fragte die MLPD-Vorsitzende sinngemäß. Die RAG-Stiftung stieg in den letzten Jahren in großem Stil bei weiteren Firmen als Anteilseigner ein. Das alles wird wohlwollend von allen bürgerlichen Parteien begleitet. Es ist eine Schande, wie mit den Arbeitern umgegangen wird. "Hier zeigt sich die Diktatur der Monopole“.

Neben zahlreichen Rednerinnen und Rednern am offenen Mikrophon, das Kumpel für AUF zur Verfügung stellte und moderierte, gab es reichlich (Bergarbeiter-)Kultur. Und kurzfristig organisierte heiße Getränke, weil längst nicht alle in den Gerichtssaal passten und vor dem Gebäude ausharrten.

„Wir werden diesen Weg bis zu Ende gehen“ Bergmann

Eine Rentnerin solidarisiert sich. Sie war heute wegen ihrem Sohn da: „Die RAG hatte das Deputat auf Lebenszeit zugesagt, jetzt wurde es gestrichen. Was ist das für ein Unrecht, wenn sich nur die Kleinen an die Verträge halten müssen, und die Konzerne machen was sie wollen?“

Der Europaabgeordnete der AfD, Guido Reil, legte einen peinlichen Auftritt hin. Vor Monaten hatte er den Kumpel das Blaue vom Himmel versprochen, seither keinen Finger krumm gemacht. Er kam nicht um 8 Uhr, sondern eine halbe Stunde nach Prozessbeginn um 10.55 Uhr. Dafür aber mit eigenem Kamerateam, das ihn dann als Kämpfer für die Kumpel darstellen sollte.

Weiterbeschäftigung abgelehnt

Kritisiert wurde eine Inkonsequenz im heutigen Urteil: Dass nämlich Richter Kröner gleichzeitig den Antrag auf Weiterbeschäftigung der Bergleute für die Dauer des Verfahrens ablehnte. Das sei der RAG "wirtschaftlich" nicht zuzumuten. Der gleichen RAG, die aktuell versucht, die 12 Mrd. Euro schwere Aufzugssparte von Thyssenkrupp aufzukaufen. Zudem ist ausreichend Arbeit vorhanden, werden Drittfirmen engagiert.

Die Anwältin der RAG verweigerte gegenüber der Roten Fahne zudem die Auskunft, ob denn die Bergleute nun ihren Lohn bekommen würden, wie es ihn nach diesem Sieg eigentlich zusteht. Dazu solle man sich an die RAG-Pressestelle wenden. Will sich die RAG erneut über Recht und Gesetz hinwegsetzen?

Die Bergleute und ihr heutiger Anwalt bedankten sich ausdrücklich für die breite Unterstützung, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Der Zusammenschluss gegen die gesamte Politik der verbrannten Erde der RAG, gegen die Kündigungen, die Zechenflutungen, den Deputatklau und die Wohnungsprofite war heute unschlagbar.

Dieser Schulterschluss ist über Monate hart erkämpft, gegen zahlreiche Anfeindungen, gegen antikommunistische Vorbehalte, gegen den bürgerlichen Mainstream, alles sei schon gelaufen. "Bei früheren Aktionen hieß es manchmal noch, man solle die Politik raushalten", so Gabi Fechtner am Offenen Mikrofon. "Aber das ist doch hochpolitisch, wie sich ein solches internationales Monopol verhält, mit Rückendeckung der bürgerlichen Parteien - die Ablehnung deren Politik ist richtig. Aber die MLPD steht als einzige Partei an der Seite der Kumpel."

In Fragen, die früher hochumstritten waren, wächst die Einheit sichtlich: dass Arbeitsplätze und Umweltschutz wichtig sind; dass nur der Weg des Kampfes dem Kumpel zu seinem Recht verhilft; die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die gleichberechtige Mitarbeit der revolutionären Arbeiterpartei MLPD mit ihren Fahnen usw.

Der Kampf geht weiter!

„Heute ist erstmal feiern angesagt" meinten die Bergleute begeistert. Klar ist allen aber, dass der Kampf weitergehen muss. Noch sind erst 14 Kündigungen vom Tisch. Die RAG will in die nächste Instanz gehen. Hunderttausende sind von der RAG Politik betroffen: Von der Trinkwassergefährdung durch die Flutung der Zechen. Aus Marl wird von ersten Methanausgasungen in Kellern berichtet und und und. Die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF wird jetzt eine Zwischenbilanz ziehen: Wo stehen wir? Wie soll weiter gekämpft werden? Eine weitere Demonstration ist bereits in Planung.

Glück AUF!