Geplante Schließung von Sitech

Den 470 Kolleginnen und Kollegen, die mitten auf dem Werksgelände in Hannover eher als Teil der Belegschaft von VW Nutzfahrzeuge gesehen werden, droht der Verlust ihrer Arbeitsplätze.

Der Auftrag, Sitze für den neuen „ID. Buzz“ zu fertigen, war bereits im Dezember nicht an Sitech vergeben worden. Sie werden künftig in Tschechien (Faurecia in Pilsen) produziert. Dagegen gab es im Dezember auch schon eine Kundgebung vor dem Werkstor von VW. Nun sollen auch die Sitze für den neuen „T7“ (Bus) ebenfalls an die Firma Faurecia gehen. Damit gibt es ab 2024 keine Produktion von Sitzen mehr bei Sitech in Hannover. Die Sitech-Belegschaft ist völlig geschockt. Auch viele VW-Kolleginnen und Kollegen hätten damit nicht gerechnet.

Schon rollt die Besänftigungs- und Drohmaschine: „Es ist noch nicht alles entschieden. Es wird noch Gespräche mit dem VW-Vorstand geben. Wir können noch hoffen das der VW-Vorstand die richtige Entscheidung fällt!“ Der Kahlschlag soll widerstandslos verlaufen. Stillhalten macht den Kapitalisten nur Mut, noch entschiedener gegen uns vorzugehen. Die zehn Jahre Erfahrung von Opel Bochum zeigen, dass es anders geht! Die Auseinandersetzung geht weiter - wir werden berichten ….!