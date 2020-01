Internationalistisches Bündnis lädt zum Bündniskongress ein

In dem Brief an die Trägerorganisationen, Bündnisratsmitglieder, Plattformen des Internationalistischen Bündnisses und an die örtlichen und regionalen Bündnisse heißt es: "Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, die Koordinierungsgruppe des Bündnis-Rats sendet Euch viele Grüße und einen herzlichen Glückwunsch an uns alle, für den Aufbau und die Arbeit des Internationalistischen Bündnisses im Jahr 2019. Wir sind auf 40 Trägerorganisationen und ca. 35.000 Unterstützerinnen und Unterstützer angewachsen. Wir haben in der gesellschaftlichen Polarisierung Flagge gezeigt - gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien, im Besonderen 2019 in Thüringen, aber auch bundesweit. Wir haben Trends gesetzt, eines unserer Markenzeichen ist die Einheit von Arbeiter-, Umwelt- und Jugendbewegung.

Wir möchten Euch mit diesem Brief informieren und einladen: zum Bündniskongress am 16. Februar, von 10 Uhr bis 16 Uhr, in Kassel. Der Bündnis-Rat hat beschlossen, den Bündniskongress aufgrund der politischen Entwicklung auf den Jahresbeginn 2020 vorzuziehen. Der Kongress findet zusammen mit der Bundesdelegiertenkonferenz der Bundesweiten Montagsdemonstrationsbewegung statt, die Trägerin des Bündnisses ist. Beides wird sich sicherlich gegenseitig bereichern.

Der Vorschlag des Bündnis-Rates an den Bündniskongress am 16. Februar ist, über die Erweiterung der Aufgaben und über die Losung des Bündnisses zu beraten und abzustimmen. Er lautet: „Internationalistisches Bündnis gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien, gegen Faschismus und ungerechte Kriege“.

Auf dem Bündniskongress wird der neue Bündnis-Rat gewählt, bitte beratet dazu an Euren Orten und in den Plattformen, in den Trägerorganisationen, wen Ihr für die Mitarbeit vorschlagt, oder welche neuen Kräfte ihr gewinnen wollt. Die Breite des Bündnisses ist gewachsen, sie soll auch im Bündnis-Rat repräsentiert sein."