"Linksunten.Indymedia" bleibt verboten

Am Dienstag demonstrierten in Paris Tausende Feuerwehrleute in Uniform als Teil der andauernden Protestbewegung in Frankreich. Ihre besonderen Anliegen sind höhere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen und die Erhöhung der Gefahrenzulage, die seit 30 Jahren unverändert ist. Als einige Feuerwehrleute ihren Demonstrationszug in eine Seitenstraße führen wollten, ging die Aufstandspolizei CRS mit Tränengas und Schlagstöcken auf die Demonstranten los und es kam zu einer ordentlichen Rauferei. Die Bilder davon verbreiteten sich in Windeseile im ganzen Land und verstärkten die Kritik an der Brutalität der Polizei gegen Demonstrantinnen und Demonstranten.