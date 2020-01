Metallindustrie: Lohntarifrunde ohne Lohnforderungen?

Am 31. März laufen die Tarifverträge für die rund vier Millionen Beschäftigen in der Metall- und Elektroindustrie aus. Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Das ist pünktlich zu den Tarifrunden auch den Monopolverbänden eingefallen. So, wenn der Präsident in Nordrhein-Westfalen, Arndt G. Kirchhoff, „vor der wichtigsten Tarifrunde der vergangenen zehn Jahre“ warnt. Vor allem sollen die Gewerkschaften die Unternehmen nicht mit „überzogenen Forderungen und Konfliktstrategien“ belasten.

Landauf, landab sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter empört über diese Verzichtspropaganda. Sie wissen: Mieten, Strom und Lebensmittel, die wichtigsten Posten in den meisten Arbeiterhaushalten, verzeichnen weit überdurchschnittlich steigende Preise. Die Strompreise stiegen in den letzten 20 Jahren um das Doppelte. In Städten wie Berlin verdoppelten sich die Mieten in zehn Jahren. Und die Lebensmittelpreise stiegen nach zwei Dürresommern um 7,8 Prozent. Seit 2003 verdoppelte sich die Zahl der Menschen, die zwei und mehr Arbeitsplätze brauchen, um leben zu können. Höhere Löhne sind gegen diese Zustände dringend geboten. Und auch aus Prinzip muss die Arbeiterbewegung sich bewusst werden: Die Interessen des Kapitals sind nicht die ihren. Sie kann ihre Interessen nur im Kampf durchsetzen.

Statt Empörung ernten die Metallkapitalisten beim Vorsitzenden der IG Metall, Jörg Hofmann, dagegen Verständnis. Er hat ein Positionspapier an die Unternehmerverbände veröffentlicht, welches das Ziel verfolgt, noch „vor Ende der Friedenspflicht zu Ergebnissen zu kommen.“ (1) Noch vor Ende der Friedenspflicht?