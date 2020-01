Offenes erstes Vorbereitungstreffen findet statt

Dazu Jonas Dachner vom Festivalteam: „Vom 21. bis 23. Mai 2020 wollen wir zusammen den Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen zu einem Festivalgelände der besonderen Art machen.

Bei dem Festival ist die ganze Bandbreite der Rebellion der Jugend zu finden. Dieses Jahr richtet es sich insbesondere gegen Faschismus und Krieg! Es ist überparteilich, antifaschistisch, solidarisch. Es lebt von der gemeinsamen Vorbereitung und Initiative vieler Jugendlicher. Deshalb machen wir ein offenes erstes bundesweites Vorbereitungstreffen! Wir laden dazu alle interessierten und engagierten Jugendlichen ein:

Wann, Wo und Was?

Samstag, 15. Februar, 13 Uhr bis 17 Uhr, in Gelsenkirchen-Horst, Koststr 8 – Arbeiterbildungszentrum

Dort besprechen wir:

Wie gewinnen wir Freunde, weitere Bands, Schulklassen, Fridays-for-Future- oder Gewerkschaftsjugend- und Antifagruppen für die Teilnahme?

Wie werben wir im Internet und in der Presse?

Wie gestalten wir das Programm?

Wie organisieren wir eine vielfältige und gute Verpflegung an den zweieinhalb Tagen?

Hast du Fähigkeiten, die Logistik, wie zum Beispiel die Technik, die Sauberkeit oder den Sani-Dienst zu unterstützen, oder willst das lernen?

Und vieles mehr.

Wir laden jeden ein: Mach mit in einem der Teams, die sich gegenseitig austauschen, und das Festival in all seinen Facetten vorbereiten. Es gibt die Teams Bands, Programm, Technik, Verpflegung & Logistik, Werbung & Pressearbeit. Oder bewirb dich direkt als Künstler bzw melde einen Infostand oder Aktivitäten an, bringt eure Vorschläge ein, bestellt euch Werbematerial. Kurzum: Macht dieses einzigartige Festival zu eurer Sache!"