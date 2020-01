„Solidarisieren wir uns mit dem Kampf der Metallarbeiterinnen und -arbeiter!“

„Nachdem die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag im Metallgewerbe ergebnislos blieben, teilten die Metallarbeiterinnen und -arbeiter der Öffentlichkeit mit, dass sie ihrem Kampf mit einem Generalstreik Nachdruck verleihen wollen. Der Tarifvertrag ist für 130 Arbeiterinnen und Arbeiter bindend. Die Tarifverhandlungen in der Türkei, die den Metallsektor betreffen, dauern bereits seit längerem an ...

Der 5. Februar wird der Tag des Widerstands der Metallarbeiterinnen und -arbeiter!

Jeglichen Drohungen der Arbeitgeber zum Trotz sind die Metallarbeiterinnen und -arbeiter entschlossen, in den Streik zu treten. Die Arbeiterinnen und -arbeiter haben bereits jetzt erklärt, dass sie am 5. Februar ihren Widerstand stärken werden. Während die Arbeiterinnen und Arbeiter momentan ihren Widerstand in Form von Warnstreiks sowie Protesten in verschiedenen Städten auf die Straße tragen, zielen sie darauf ab, ihren Widerstand mit einem Generalstreik zu vergrößern. Daher rufen sie dazu auf, die Solidarität aller Arbeiterinnen und Arbeiter zu stärken. Lasst uns auch hier in Europa die Solidarität mit den Metallarbeiterinnen und -arbeiter stärken! ...