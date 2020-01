Wälder in Deutschland und anderen Ländern in kritischem Zustand

Waldzustand NRW: hohe Verluste drohen auch 2020!

Bereits zu Jahresbeginn wird von den Forstbehörden der Verlust des Bestands in Nordrhein-Westfalen im laufenden Jahr auf 18 Prozent geschätzt. Das betrifft insbesondere Fichten, die vom Borkenkäfer befallen, aber noch nicht abgestorben sind. Verschiedene Gebiete wurden „aufgegeben“. Das betrifft im Sauerland vor allem große Teile des Arnsberger Forstes. Es ergeben sich weiter minimale Holzpreise, die vor allem viele kleinere Waldbauern zum Aufgeben zwingen und die auch nicht durch andere Produkte wie Weihnachtsbäume aufgefangen werden können. Es zeichnen sich bereits Auswirkungen auf den Wasserhaushalt ab.

Kohlekraftwerk Datteln 4 treibt Stickoxid-Belastung hoch

Weniger bekannt als der CO 2 -Ausstoß sind die Stickoxid-Emissionen von Kohlekraftwerken. Sie liegen bundesweit bei 25 Prozent der NOx-Emissionen. In bestimmten Gegenden ist der Anteil noch wesentlich höher. Die zusätzlichen NOx-Gase schädigen Menschen, aber auch die Botanik. So mussten bereits 2016/17 die Wälder im Sauerland mittels Hubschraubern gekalkt werden, weil sie im Einfluss des Kohlekraftwerks Hamm liegen. Das zusätzliche Kohlekraftwerk Datteln wird diesen Effekt trotz besserer Filter verstärken, weil es in der gleichen Windrichtung liegt.

Regenwald Brasilien: Nicht nur Brände, auch verheerender Kahlschlag

Im Jahr 2019 hat die Vernichtung des brasilianischen Regenwaldes durch Brandrodungen und Kahlschlag gegenüber 2018 um 85 Prozent zugenommen. Während die Brandrodungen breit in der Kritik stehen, ist dies bei „normaler“ Abholzung nicht der Fall. Laut einer Studie (Potsdam/ZdF- Terra X vom November 2019) absorbiert der brasilianische Regenwald eine Milliarde Tonnen CO 2 und produziert entsprechende Mengen Sauerstoff (Weltemissionen CO 2 2018: 40 Milliarden Tonnen, Deutschland 1 Milliarde).

Trotz Starkregen immer noch Höllenfeuer in Australien