714. Montagsdemo ruft auf zur Demonstration und zum Protest

Unter diesem Motto wird die Montagsdemo Gelsenkirchen am 10. Februar 2020 mobil machen für den Schutz von Gesundheit und Umwelt, zur Rettung von Umwelt und Arbeitsplätzen vor der Profitwirtschaft!

Wir rufen heute auch zum Protest dagegen auf, dass bewusst mit der AfD ein Türöffner für eine faschistische Tendenz in ganz Deutschland geschaffen und mit viel medialer Präsenz salonfähig gemacht wurde. Die AfD beschimpft Umweltkämpfer als „Öko-Faschisten" und hat bei allen parlamentarischen Abstimmungen gegen Klimaschutz gestimmt!

Treffpunkt am 10. Februar ist Gelsenkirchen-Horst, Horster Mitte, Schmalhorststraße 1 um 17.30 Uhr. Nach der Auftaktkundgebung zieht die Demonstration durch den Stadtteil zum BP-Werk. Gründe für diese Demonstration liefert BP allzu häufig, zur Empörung vieler Bürgerinnen und Bürger: In den letzten Wochen brannten die BP-Fackeln wieder im Hochbetrieb. Am Abend des 13. Januar war der Himmel glutrot und versetzte viele Menschen bis weit über die Stadtgrenzen hinaus in Unruhe.

Wir akzeptieren nicht, dass BP diese Umwelt- und Volksvergiftung verharmlost! Wir brauchen Arbeitsplätze und eine lebenswerte Umwelt! Wir bringen deshalb zusammen mit vielen anderen am 10. Februar 2020 die Forderungen auf die Straße:

Sicherung der Arbeitsplätze durch umfassenden Umweltschutz!

Stopp der Abfackelung!

Lückenlose Aufklärung der Bevölkerung über die Auswirkungen für Mensch, Gesundheit und Natur!

Unabhängige Messstationen für alle Emissionswerte auf den Betriebsgeländen der BP und in den Wohngebieten!

Gemeinsam sind wir stark, zur Demonstration sind alle AnwohnerInnen und Anwohner herzlich eingeladen. Bringt Freunde, Nachbarn, Kollegen mit!

Angesichts der aktuellen Entwicklung unterstreichen wir: Null Toleranz gegenüber jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD als Wegbereiterin des Faschismus!