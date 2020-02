"Finanziert und organisiert von den Teilnehmern selbst"

„Doch gleichzeitig mehrt sich der Widerstand in den Belegschaften. Sommer 2019: über 50.000 Metallerinnen und Metaller sind auf der Großkundgebung der IG Metall in Berlin, über 15.000 Metallerinnen und Metaller sind im Spätherbst in Stuttgart auf dem Schloßplatz.

In dieser Situation findet die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz vom 19. bis 23. Februar in Vereeniging / Südafrika statt. Die Gründungskonferenz fand im Oktober 2015 in Sindelfingen-Maichingen statt. Automobiler aus allen Kontinenten und aus den verschiedenen Konzernen werden erwartet. Südamerika, Europa, Asien, USA und natürlich auch aus Deutschland. Daimler-Beschäftigte aus Sindelfingen und den anderen Standorten aus Deutschland sind dabei. Finanziert und organisiert wir das von den Teilnehmern selber - und mit viel Vorarbeit ...

So fand im November 2019 in Maichingen eine Spendengala statt. Ergebnis: über 5000 Euro. Bei einer Torsammlung bei Daimler Sindelfingen am 4. Februar 2020 kamen nochmals 86 Euro zusammen. Diese Aktivitäten brachten bisher bundesweit über 20.000 Euro. Damit werden Reisekosten ausschließlich von Beschäftigten aus fernen Ländern bezuschusst, die deutlich weniger verdienen als die Kolleginnen hier. Ein Musterbeispiel für den solidarischen Zusammenhalt der Automobiler.“

Brigadisten berichten von steigenden Kosten

Aus dem Kreis der vor Ort aktiven Brigade zur Vorbereitung der Konferenz erfuhr die Rote Fahne, dass die bisher angesetzten Kosten für Logistik, Transfer und ähnliches erheblich steigen. Deshalb muss, so die Organisatoren, die Spendentätigkeit ungebremst fortgesetzt werden.

Hier gibt es alle Infos über die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz