Grup Yorum lädt zur Pressekonferenz

Als Reaktion auf die Erfolge von Grup Yorum überfiel die Polizei in zweieinhalb Jahren elf Mal das Idil-Kulturzentrum in Istanbul, Mitglieder der Band wurden inhaftiert und gefoltert, Konzerte wurden verboten. ... Nie ist es ihnen gelungen, Grup Yorum zum Schweigen zu bringen, und es wird ihnen auch nie gelingen! ... Gegen all dies ist Grup Yorum seit dem 17. Mai 2019 im Hungerstreik. …

Die Forderungen von Grup Yorum:

Ende der Polizeirazzien im Idil-Kulturzentrum!

Weg mit den Kopfgeldlisten!

Ende der willkürlichen Gerichtsverfahren!

Aufhebung der Konzertverbote in der Türkei!



Parallel zu den verstärkten Angriffen auf die Band in der Türkei begann auch der deutsche Staat Grup Yorum zu kriminalisieren. … Das gesamte Rebellische Musikfestival in Thüringen im Jahr 2018 sollte mit einer Bürgerkriegsübung - ausgehend vom Bundesinnenministerium - verboten werden, mit der Begründung, dass Grup Yorum auftritt.

Gemeinsam mit Genossen der MLPD gelang es uns, das Festival gegen die Repressionen des deutschen Staates gestützt auf die deutsche Bevölkerung durchzusetzen. ... Unsere Sache ist gerecht, wir werden siegen!

Lieder kennen keine Verbote! Aufhebung der Lieder- und Konzertverbote von Grup Yorum in Deutschland!

Wann und Wo?

Die Pressekonferenz wird am 11. Februar, um 10 Uhr, in der Ladengalerie Junge Welt, Torstraße 6, in 10119 Berlin stattfinden.

Kritische Überlegungen der MLPD zur Kampfform des Hungerstreiks