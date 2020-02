Guido Reil fordert „endgültigen Todesstoß für SPD und IGBCE"

Nach langer Funkstille tauchte er nun plötzlich am 28. Januar 2020 beim Prozess von 13 Kumpel am Arbeitsgericht Gelsenkirchen wieder auf und ließ sich von seinem Videoteam als Arbeiterführer darstellen. Inzwischen brüstet er sich auf seiner Facebookseite mit dem Gerichtserfolg der 13 Kumpel, zu dem er kein Jota beigetragen hat.

Kein einziges Mal Anliegen der Kumpel im EU-Parlament vorgebracht!

In einer angeblich auf der ehemaligen Schachtanlage Nordstern in Gelsenkirchen aufgenommenen Rede entwickelt er eine ungeheure Demagogie. „Wenn die sich das trauen, das verspreche ich euch: Dann brennt die Ruhr. Das lassen wir uns nicht gefallen.“ Mit "die" meint er die RAG; mit "das" weitere Kündigungen. In Wirklichkeit hat man Guido Reill noch nie an der Spitze der Arbeiterdemonstrationen gesehen. Bis heute hat er die Anliegen der Kumpel im Ausschuss für Arbeit und Soziales des EU-Parlaments in Brüssel kein einziges mal vorgebracht.

Reil fordert die Zerschlagung der Gewerkschaften

Guido Reil erklärt dann, was sein Ziel ist: „Das wird der endgültige Todesstoß dieser Arbeiterverräter von der SPD sein und der endgültige Todesstoß der IGBCE sein. Und das vollkommen zu Recht.“ Man traut seinen Ohren nicht. 1933 haben die Hitler-Faschisten die KPD, die SPD und die Gewerkschaften zerschlagen. Die faschistische NSDAP ging ganz im Interesse des Finanzkapitals mit Terror gegen die Arbeiterbewegung vor. Hinter der Fassade des „Steigers“, der sich für seine Kumpel stark macht, versteckt Reil seine Rolle als Wegbereiter des Faschismus als offen terroristische Herrschaftsform des Kapitalismus.

Lehren aus den Märzkämpfen 2020 ziehen

Deshalb ist richtig, dass die Bergarbeiterbewegung wie „Kumpel für AUF“, die MLPD und andere sich aktiv an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Märzkämpfe 1920 gegen den faschistischen Kapp-Putsch beteiligen. Aus diesen Kämpfen, die damals die Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland verhinderten, müssen und können wir heute wichtige Lehren ziehen.