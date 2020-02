An den Universitätskliniken in Kiel und Lübeck sind gestern über 500 Beschäftigte in einen Warnstreik getreten, der heute fortgeführt wird. Auch Auszubildende machen mit. Aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Die sechste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für diesen Donnerstag und nächsten Montag angesetzt. ver.di stellt in den Mittelpunkt die Forderung nach deutlich mehr Pflegepersonal, weil dieses völlig überlastet sei. Das Klinikum bot bisher an, 182 Mitarbeiter mehr einzustellen. Aus Sicht der Beschäftigten und der Gewerkschaft werden 420 Mitarbeiter mehr benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten.