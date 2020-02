An der Donau in Bayern und kleineren Flüssen im Frankenwald und im Fichtelgebirge steigen die Pegelstände durch den anhaltenden Regen stark. Über die Gipfel der Alpen und des Bayerischen Waldes fegen schwere Sturm- und Orkanböen. In exponierten Lagen sind Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde möglich. Am Montagvormittag lag der Pegelstand Trier bei mehr als 6,50 Metern - das sind gut drei Meter über dem mittleren Wasserstand. Die Mosel werde weiter "deutlich" anschwellen. Grund sind vor allem starke Niederschläge in Frankreich - in den Vogesen, wo die Mosel entspringt. Die Schifffahrt auf der Mosel wird ab 6,95 Metern eingestellt.