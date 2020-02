"Tagesspiegel"

Abgeblitzt: Antikommunistischer Schauermärchen-Verschnitt

Sebastian Leber vom Berliner "Tagesspiegel" hat das Kunststück fertiggebracht, unter der Überschrift "Was die MLPD bei 'Fridays For Future' treibt" die übelsten antikommunistischen Schauermärchen über die MLPD in einem Pamphlet zusammenzustellen.

Von ms