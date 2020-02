Thüringen: FDP stellt den Ministerpräsident - mit den Stimmen der AfD

Er macht sich damit von der rassistischen und faschistoiden AfD abhängig - in Thüringen mit dem Faschisten Björn Höcke an der Spitze. Dieser Rechtsruck im Rahmen der Rechtsentwicklung der bürgerlichen Parteien ist der Übergang zur - bisher stets abgelehnten - offenen Zusammenarbeit mit der AfD. Die MLPD unterstützt für heute in Erfurt und anderen Städten angekündigte Proteste gegen dieses Vorgehen.

Eine Aktion wurde gemeldet für Sonneberg um 16.30 Uhr auf dem Piko-Platz. Für 18 Uhr sind in Jena auf dem Holzmarkt und in Erfurt in der Innenstadt Proteste geplant. Um 18.30 Uhr folgt Gera (Treffpunkt ist um 18.30 am Stadtmuseum). Bereits seit 17 Uhr gibt es Protest auf dem Markt in Eisenach. Für morgen, Donnerstag, 6. Februar, ist in Nordhausen auf dem Kornmarkt eine Aktion von 17 bis 18.30 Uhr geplant.