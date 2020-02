„Wir werden Euren Kampf bekannt machen“

„Wir Brigadisten, die die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika vorbereiten, haben von Eurem mutigen Kampf um Lohnerhöhungen in den Metallbetrieben erfahren. Die Inflation ist eigentlich nichts anderes als Lohnraub. Schließlich müssen wir unsere Familien ernähren und haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben.

Auch hier in Südafrika haben sie die Streikgesetze 2019 verschärft. Das zeigt, dass wir uns international verbinden müssen - gegen Regierungen und Konzerne, die uns als Ausbeutungsobjekt betrachten.

Wir werden Euren Kampf hier in Südafrika bekannt machen und würden uns freuen,wenn Ihr von Eurem Kampf hier auf der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika berichten könntet, sei es persönlich, schriftlich oder durch eine Videobotschaft. Die Konferenz findet vom 19. Februar bis 23. Februar 2020 in Vereeniging statt.

Unsere Solidarität und unsere Gedanken sind bei Euch.

Mit internationalistischem Gruß"



Hier gibt es die Infos zur Konferenz