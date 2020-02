„Anreise zur Internationalen Automobilarbeiterkonferenz

Die Brigadistinnen und Brigadisten, die aktuell in Südafrika die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz vorbereiten, weisen auf folgendes hin: Alle, die abends nach 18 Uhr ankommen, müssen aus Sicherheitsgründen bis zum nächsten Morgen unter allen Umständen im Flughafen bleiben oder in einem nahe gelegenen Hotel übernachten. Das Reisebüro People to People bietet solche Hotels an. Die Betreffenden müssen am folgenden Tag in die Eingangshalle des Flughafens zurückkommen und zu folgenden Zeiten dort sein:

Anreisende am 15. Februar abends müssen am 16. Februar, um 10 Uhr, im Flughafen sein

Anreisende am 16. Februar abends müssen am 17. Februar, um 12 Uhr ,im Flughafen sein

Anreisende am 17. Februar abends müssen am 18. Februar, um 11 Uhr, im Flughafen sein