„Berlin-Erfurter Krisenstrudel – Stärkt die MLPD und das Internationalistische Bündnis!“

„Der Versuch, in Thüringen einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD in Amt und Würden zu hieven, ist auf der ganzen Linie gescheitert. Die postwendenden Proteste in Thüringen, aber auch in vielen weiteren Städten Deutschlands, aus der Basis der Parteien und aus dem Ausland, sind ein starkes Signal: Das antifaschistische Bewusstsein in Deutschland ist stärker als die reaktionäre, faschistische Tendenz. Es bleibt aber die Frage, welche Hintergründe, Akteure und Motive bei diesem versuchten ultrarechten Tabu-Bruch eine Rolle spielen. Und es bleibt die Frage, wie der Kampf gegen die Rechtsentwicklung, für eine gesellschaftliche Alternative geführt werden kann. Um Antworten auf diese Fragen zu geben, haben wir kurzfristig das Titelthema dieser Ausgabe geändert. Das ursprünglich geplante Thema – der Kampf gegen die wachsende Kriegsgefahr – bleibt ein weiterer Schwerpunkt der Nummer...“

Günter Slave. Mitglied des Zentralkomitees der MLPD, beleuchtet im Klartext die Hintergründe der antikommunistischen Hetze des ultrareaktionären und faschistoiden Präsidenten der USA, Donald Trump. Außerdem beschäftigt sich das Magazin mit der unmittelbar bevorstehenden 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika; dem begonnenen Aufbau der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront, sowie Trumps imperialistischen Friedensdiktat für Palästina etc.

