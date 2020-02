CIA und BND stecken hinter Verschlüsselungsfirma

Am Samstag, dem 15. Februar, wird in Erfurt eine bundesweite Demonstration unter dem Motto „Nicht mit uns – Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo" stattfinden. Sie wird am Samstag auf dem Erfurter Domplatz um 13.00 Uhr starten. Es soll eine Demonstration zur Thüringer Staatskanzlei geben. "Die Veranstaltung wird vom DGB gemeinsam mit dem Unteilbar-Bündnis, Zusammenstehen, Compact und vielen weiteren Partnerinnen und Partnern organisiert", schreibt der DGB. "Wir wollen mindestens 10.000 Menschen nach Erfurt bekommen, um klar zu machen 'So geht es nicht - keine Paktieren mit Faschisten'."