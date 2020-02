„Das Internationalistische Bündnis ist einzigartig“

Ich freue mich sehr über den dritten Kongress des Internationalistischen Bündnisses, in dem sich die MLPD bekanntlich von Beginn an aktiv, initiativ und prägend einbringt. Die Beschleunigung des Übergangs in die globale Umweltkatastrophe, das weitere Ausreifen der neuen Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die Tendenz zu Faschismus und Krieg mit faschistischen Tendenzen in Deutschland setzen sowohl national wie international den Aufbau einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront auf die Tagesordnung. Hierfür kommt dem beschleunigten Aufbau des Internationalistischen Bündnisses eine große Bedeutung zu.

Die aktuelle offene politische Krise in Thüringen und die offene Parteienkrise der CDU unterstreichen dies und zeigen, dass das Internationalistische Bündnis erweiterte neue Aufgaben bekommt. Ohne Zweifel hat es sich in seiner Größe und Ausstrahlung gefestigt, einen engen Schulterschluss gegen verschärfte staatliche Repression bewiesen, ist Trendsetter in vielen Kämpfen. Unter anderem für die Einheit von Arbeiter- und Umweltbewegung und im Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen und bürgerlichen Parteien. In diesem Zusammenhang hat es unter anderem erreicht, dass Björn Höcke von der AfD als Faschist bezeichnet werden kann ...

Als MLPD treten wir auch besonders für die sozialistische Alternative ein. Um die Problematik von Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg zu lösen, muss man den gesellschaftlichen Ursachen an die Wurzeln gehen. Dafür wurde und wird die MLPD verstärkt von den Herrschenden und ihren Helfershelfern in fortschrittlichen Bewegungen attackiert und unterdrückt. Es ist der Antikommunismus, der die notwendige Bildung eines breiten Zusammenschlusses von fortschrittlichen und revolutionären Kräften verhindert, selbstorganisierte, kämpferische Bewegungen lähmen, und in den kapitalistischen Rahmen einbinden will. Es ist daher grundlegend, dass vom Bündniskongress eine klare Kante ausgeht, der antikommunistischen Spaltung den Kampf anzusagen

