Gera

Demo gegen die AfD und den ultrarechten Tabu-Bruch im Landtag

Über 300 Menschen beteiligten sich am Samstag, den 8. Februar, in Gera an einer Kundgebung und zweiten Demonstration gegen die offene Zusammenarbeit der CDU und FDP mit der faschistoiden AfD im Thüringer Landtag. Aufgerufen hatte die Linkspartei. Auch die MLPD und der Jugendverband REBELL beteiligten sich unübersehbar.

Korrespondenz