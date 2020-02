Deutlich mehr Arbeiterstreiks

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Mike Mohring, will nach Angaben von Parteikreisen in seiner Fraktion die Vertrauensfrage stellen. Dies hätten acht CDU-Abgeordnete beantragt, wie es am Freitag aus CDU-Fraktionskreisen hieß. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt, heißt es: "In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich infrage stellen." Demnach soll es am Mittwoch eine geheime Abstimmung über Mohrings politische Zukunft geben.