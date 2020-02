Erfolgreicher Streik von Textilarbeitern

Am Samstag, den 8. Februar, begann in Spanien der sogenannte Feministische Aufstand, mit dem zum Internationalen Frauentag am 8. März mobilisiert wird. Bis zu 8000 Menschen, zumeist Frauen, beteiligten sich an einer Menschenkette in Madrid - gegen Gewalt an Frauen, für Gleichberechtigung und für ein Ende von Diskriminierung. Der 8. März als Frauenstreiktag richtet sich auch gegen die Klimakatastrophe, Faschismus und Rassismus - auch soziale Forderungen werden aufgestellt.