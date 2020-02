Erfolgreiches Bündnistreffen mit Delegiertenwahl

Sehr gut war, dass auch Migranten, darunter Mitglieder einer kurdischen Organisation, anwesend waren. Es ist ein gemeinsames Anliegen, gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien in Deutschland zu kämpfen und dafür eine starke Kraft aufzubauen.

Es ist genau richtig, das Bündnis-Motto zu erweitern: „Internationalistisches Bündnis gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien, gegen Faschismus und ungerechte Kriege“. Alle waren sich einig, dass vor allem auch die praktische Arbeit wieder stärker entwickelt werden muss, um neue Kräfte zu gewinnen. Es wurden zwei Delegierte gewählt: eine ist die Sprecherin des Bündnisses Kreis Recklinghausen, der andere der Moderator der Montagsdemonstration Recklinghausen.

Über die Vorbereitung auf den Kongress haben wir neue Impulse für unsere weitere Arbeit bekommen. Das Bündnis organisierte die Teilnahme an einer Solidaritätskundgebung für den Alevitischen Verein in Marl. Auf dessen Gemeindezentrum wurde vor ein paar Tagen ein Anschlag verübt. Beschlossen wurde außerdem eine Solidaritätserklärung mit mehreren, von der Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien Betroffenen, die sich an Umweltprotesten im Kreis Recklinghausen beteiligt haben.

Die Koordinierungsgruppe für das Bündnis im Kreis Recklinghausen wurde gut gestärkt durch die Wahl von drei weiteren Mitgliedern der KO-Gruppe. Auch Migranten übernahmen mit die Verantwortung dafür. Vereinbart wurde, zum Newroz-Fest und zum Internationalen Frauentag Aktivitäten und/oder eine Feier vorzubereiten.