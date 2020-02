"Bündniskongress wird viele Punkte bearbeiten"

„Es gibt viele Punkte zu bearbeiten. Der erste Punkt ist die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft in ganz Europa - besonders in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen diskutieren, wie wir die Jugendlichen und die Arbeiterklasse dagegen mobilisieren.

Der zweite Punkt ist die Gefahr des Faschismus in Europa. Damit sollten wir uns beschäftigen. Der Faschismus ist Bestandteil des Imperialismus im Gesamten, weltweit. Insbesondere der US-Imperialismus und sein 'Jahrhundert-Deal' für den Nahen Osten. Trump und Netanjahu diktieren im Nahen Osten - insbesondere was Palästina betrifft.

Durch diesen Deal verwirklichen sie zionistische Ziele. Sie bauen Großisrael auf, im Gebiet des historischen Palästina. Es soll überhaupt keinen palästinensischen Staat in der Region geben, sondern nur eine kleine Marionette.“