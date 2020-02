Es reicht! Stopp der Abfackelei bei BP in Scholven und Horst!

Das Sturmtief Sabine ist vorbei - aber unser Protest nicht: Kommt alle am Montag, dem 17. Februar 2020, um 17.30 Uhr zum Treffpunkt Parkplatz der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1. Gründe für diese Demonstration liefert BP allzu häufig, zur Empörung vieler Bürgerinnen und Bürger. In den letzten Wochen brannten die BP-Fackeln wieder im Hochbetrieb. Am Abend des 13. Januar war der Himmel glutrot und versetzte viele Menschen bis weit über die Stadtgrenzen hinaus in Unruhe.

Der schwarze Qualm ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Ruß, Feinstäube und krebserregende Kohlenwasserstoffe in die Umwelt gelangen. Das ausgestoßene CO 2 trägt massiv zur Klimaerwärmung bei. Die schwarzen Rußflocken auf Fensterbrettern, Gärten, Spielplätzen sind hochgiftig. Von wegen, wie BP behauptet, mit den Fackeln würden alle Schadstoffe zu 99 Prozent verbrannt! Schon bei einem sogenannten „normalen" Störfall werden ca. 470 Tonnen Gas in der Stunde abgefackelt. Am 13. Januar brannten die Fackeln mindestens drei bis vier Stunden auf Hochtouren. Da kommen ca. 1.650 Tonnen zusammen! ...

Es gibt durchaus Alternativen, unter anderem mit der Installation von Fackelgas-Rückgewinnungsanlagen. Es können sogar zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Doch für BP stehen die Profite an erster Stelle, statt hier sinnvoll in die Zukunft zu investieren. Dabei werden sich über kurz oder lang Betriebe, die sich den notwendigen Umweltstandards widersetzen, sowieso nicht halten können. ...

Sicherung der Arbeitsplätze durch umfassenden Umweltschutz!

Stopp der Abfackelung!

Lückenlose Aufklärung der Bevölkerung über die Auswirkungen für Mensch, Gesundheit und Natur!

Unabhängige Messstationen für alle Emissionswerte auf den Betriebsgeländen der BP und in den Wohngebieten!

Gemeinsam sind wir stark, zur Demonstration sind alle Anwohnerinnen und Anwohner herzlich eingeladen; bringt Freunde, Nachbarn, Kollegen mit, kommt mit Schildern und Plakaten!