„Für eine offensive Vertrauensleutearbeit!“

Weiter schreibt OFFENSIV (Auszüge):

Mit Verständnis für die Angriffe von PSA/Opel kommen wir nicht weiter. Im Gegenteil: so wird Stück für Stück des Kuchens abgegeben ... Deswegen haben wir auch kein Verständnis dafür, dass unser IG-Metall-Vorstand aus Rücksicht auf die Profite ohne klare Lohnforderung in die aktuelle Tarifrunde geht! Wird denn unser Leben nicht jeden Tag teurer? … Jetzt will Opel nachsetzen und einen Logistik-Tarif im Lager durchdrücken. Das bedeutet Niedriglöhne für alle kommenden Generationen ...

Der Richtungskampf zeigt sich auch in einer internen Ausrichtung der IG-Metall-Führung, bei diesen Organisationswahlen kritische und kämpferische Kollegen zu verhindern. Das werden wir nicht hinnehmen, denn wir brauchen Gewerkschaften als Kampforganisationen – nicht als Co-Manager der Konzerne. Dafür muss unsere Gewerkschaft durch selbstbewusste, prinzipientreue und offensive Vertrauensleute gestärkt werden. Zur Stärkung gehört auch die Solidarität, ein weiteres Markenzeichen einer guten Gewerkschaft. … Wählt aufrechte und offensive Vertrauensleute!“

