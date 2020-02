Ricarda Zelter berichtet: „Mein Ehemann Bilal Waqas wurde in einer nächtlichen Polizeiaktion vom 6. auf den 7. Januar nach Islamabad/Pakistan abgeschoben. Er ist nach seiner Flucht in Tübingen gelandet und lebt seit fünf Jahren in unserer Stadt. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar gegen 22.30 Uhr klingelten Polizeibeamte an unserer Wohnungstür, um ihm mitzuteilen, dass er mit sofortiger Wirkung abgeschoben würde. Die Beamten forderten ihn auf, innerhalb weniger Minuten ein paar persönliche Dinge zu packen und ihnen in ihr Dienstfahrzeug zu folgen ...“.

Absurdistan ist mitten in Deutschland! Lest dazu mehr in der Petition „Tübingen Appell: Holt Bilal Waqas sofort zurück nach Tübingen!“

Der Freundeskreis Alassa&Friends unterstützt Ricarda in ihrem Kampf um die Rückkehr ihres Mannes. Wir bitten alle, diese Petition mit Eurer Unterschrift zu unterstützen und Euren Bekannten und Freunden weiter zu empfehlen.

Freundeskreis Alassa & friends - openpetition.de/alassa

Spenden über: „Solidarität International e.V.“, IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Alassa“