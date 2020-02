Källenius will 15.000 Arbeitsplätze vernichten

In Polen hat das über Europa wütende Orkantief zwei Menschenleben gefordert: Eine Frau und ihre Tochter wurden von herabfallenden Dachteilen erschlagen. Die Bahn hat gestern den kompletten Fernverkehr eingestellt. Der Flughafen München hat heute früh einen Abfertigungsstopp verhängt. In Hamburg wird mit einer Sturmflut gerechnet. In Frankreich waren heute 130.000 Haushalte ohne Strom. Die Windgeschwindigkeiten sind enorm. Im niederbayerischen Landkreis Passau wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 154 Stundenkilometer gemessen, für eine Tieflage eine absolute Spitze. "Sabine" kommt zumindest in Bayern ziemlich nahe an den Sturm "Kyrill" heran, der im Januar 2007 schwere Schäden verursacht hat.